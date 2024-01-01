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Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования является фундаментальным компонентом современного управления данными, предлагая надежные средства защиты информации, созданной или хранимой в Интернете. Эти универсальные инструменты широко используются в различных областях для сохранения важных данных и файлов. Организации полагаются на решения онлайн-резервного копирования, чтобы гарантировать бесперебойную работу в случае сбоев оборудования, случайного удаления или любых других непредвиденных обстоятельств, требующих обеспечения доступа к данным в будущем. В отличие от традиционных серверных технологий резервного копирования, решения для онлайн-резервного копирования работают через Интернет, надежно сохраняя локальные или веб-файлы в облачных репозиториях. Это гарантирует, что предприятия смогут быстро восстановиться после сбоев без ущерба для целостности данных. Для включения в категорию онлайн-резервного копирования продукт должен соответствовать следующим критериям: * Надежно храните файлы и данные в Интернете или в облаке, обеспечивая избыточность и устойчивость к потере данных. * Бесшовная интеграция с различными приложениями или синхронизация с конечными точками для упрощения автоматизированных процессов резервного копирования файлов. * Обеспечить интуитивно понятный онлайн-доступ к элементам управления резервным копированием, позволяя пользователям с легкостью управлять и контролировать свою деятельность по резервному копированию.

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Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...

Sync

Sync

sync.com

Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive обеспечивает онлайн-резервное копирование в облако для ПК, Mac, iPhone, Android и других мобильных устройств в ОДНУ учетную запись за одну низкую плату.

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Универсальное облачное хранилище. Неограниченное облачное хранилище, резервное копирование и управление облачным контентом.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Откройте для себя Aruba Cloud — облако для вас! Облачные вычисления на основе использования, Cloud PRO и VPS, частное облако, услуги хранения, резервного копирования и мониторинга.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Автоматизируйте резервное копирование всех ваших серверов, баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) и сегментов. Подключите любое хранилище, быстрое восстановление и спокойствие.

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Программное обеспечение для резервного копирования в облаке от Carbonite помогает защитить ваши личные и деловые данные от распространенных форм потери данных. Попробуйте Carbonite и загрузите бесплатную пробную версию сегодня!

Axcient

Axcient

axcient.com

Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Доступ ко всему, безопасное хранение Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, семьей или бизнесом, Jottacloud позволяет вам хранить, делиться и работать продуктивно, где бы вы ни находились.

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

Программное обеспечение для мониторинга резервного копирования: выявите неизвестные риски в резервных копиях данных. Backup Radar помогает вам видеть скрытые риски, предоставляя вашему MSP легко настраиваемые инструменты для улучшения автоматизации, отчетности и контроля.

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Устраните массовую фрагментацию данных с помощью системы управления данными нового поколения Cohesity. Начните с резервного копирования и получите мгновенное восстановление. Узнайте больше сегодня.

Backupify

Backupify

backupify.com

Защита, восстановление, безопасность и соответствие всем вашим данным SaaS.

Druva

Druva

druva.com

Резервное копирование в корпоративном облаке и управление данными в периферийных, локальных и облачных рабочих нагрузках

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...

Ottomatik

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...

NoSky

NoSky

nosky.io

NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP). Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автом...

exabackup

exabackup

exabackup.com

xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, разработки платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat OpenShif...

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...

Opti9

Opti9

opti9tech.com

Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и с...

Deft

Deft

deft.com

Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данн...

Cloudback

Cloudback

cloudback.it

Cloudback — это комплексное решение для защиты ваших репозиториев. Автоматическое ежедневное резервное копирование и мгновенное восстановление ваших репозиториев GitHub, метаданных и даже LFS. Резервное копирование в любое хранилище. * SOC2 в разработке * Автоматическое резервное копирование * Само...

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...

SyncBackPro

SyncBackPro

archiware.com

Archiware фокусируется на инновационных, эффективных и комплексных готовых решениях для бизнеса. Продукты Archiware включают модули программной платформы P5. Программная платформа P5 включает в себя четыре комбинируемых модуля — Архивирование, Резервное копирование и Синхронизация. Они позволяют по...

SkyKick

SkyKick

skykick.com

SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защити...

MyPCBackup

MyPCBackup

mypcbackup.com

MyPCBackup — это полнофункциональное программное обеспечение для резервного копирования, предназначенное для предприятий и малого и среднего бизнеса. MyPCBackup предоставляет комплексные решения, разработанные для Windows. Эта онлайн-система резервного копирования предлагает журнал резервного копиро...

Memopal

Memopal

memopal.com

Memopal — это программное обеспечение для онлайн-резервного копирования, онлайн-хранения и синхронизации, которое в режиме реального времени архивирует ваши файлы на удаленный сервер. Неважно, сколько раз вы меняете компьютеры: вы всегда будете знать, где находятся ваши данные. Вы можете просматри...

IBackup

IBackup

ibackup.com

IBackup — это простое онлайн-решение для резервного копирования файлов, которое позволяет пользователям создавать резервные копии неограниченного количества ПК, компьютеров Mac и устройств Linux в одной учетной записи. IBackup, интегрированное онлайн-решение для хранения резервных копий, включает в...

Files.fm

Files.fm

files.fm

Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.

Zmanda

Zmanda

zmanda.com

Zmanda — это проверенное, надежное и высокопроизводительное корпоративное решение для резервного копирования и восстановления. С Zmanda вам не придется платить за резервное копирование данных. Вместо этого вы получаете комплексное решение с круглосуточной поддержкой по цене на 50 % меньше, чем у кон...

Data Deposit Box

Data Deposit Box

datadepositbox.com

Data Deposit Box — один из ведущих в мире поставщиков облачных резервных копий и хранилищ для ИТ-реселлеров, поставщиков управляемых услуг (MSP), а также малого и среднего бизнеса (SMB). Запатентованная технология компании позволяет малым и средним предприятиям выполнять резервное копирование и упра...

ADrive

ADrive

adrive.com

ADrive предоставляет онлайн-решения для облачного хранения и резервного копирования личных, деловых и корпоративных данных.

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

Основанная в 2011 году компания CloudAlly, входящая в состав OpenText, стала пионером в области резервного копирования и восстановления SaaS корпоративного уровня. Мы предлагаем надежный набор лучших решений для резервного копирования и восстановления для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/...

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет у...

Infrascale

Infrascale

infrascale.com

Infrascale — это компания DRaaS, которая использует облако для устранения простоев. Основанная в 2011 году, компания стремится предоставить каждой компании возможность восстановиться после стихийного бедствия быстро, легко и по доступной цене. Сочетание интеллектуального программного обеспечения с м...

YesBackup

YesBackup

yesbackup.com

YesBackup позволяет вам получать доступ к файлам резервных копий на ходу с помощью вашего устройства Android. Просматривайте и делитесь своими фотографиями и документами, транслируйте музыку, синхронизируйте файлы и смотрите видео в любом месте и в любое время, подключенное к беспроводной сети или 3...

Xopero

Xopero

xopero.com

Xopero ONE Backup & Recovery — это решение для защиты данных корпоративного уровня для вашей VMware, которое отличается простотой, экономичностью и надежностью и отвечает ожиданиям самых требовательных виртуальных и гибридных сред. Функции * Безагентное автоматическое резервное копирование * Расшир...

Veritas

Veritas

veritas.com

Veritas Technologies — лидер в области управления мультиоблачными данными. Более 80 000 клиентов, в том числе 87% компаний из списка Fortune Global 500, полагаются на нас, чтобы обеспечить защиту, возможность восстановления и соответствие их данных. Veritas имеет репутацию надежной компании в масшта...

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

BDRCloud — это комплексное и экономичное программное обеспечение для облачного резервного копирования и восстановления для защиты данных в приложениях SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), приложениях и базах данных (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Serv...

Nexetic

Nexetic

nexetic.com

Nexetic Shield — это облачная служба резервного копирования, которая предлагает неограниченное резервное копирование данных вашей компании. Наша служба резервного копирования автоматически создает резервные копии всех ваших файлов и изменений файлов, содержащихся на вашем компьютере. Если ваш корпо...

Zoolz

Zoolz

zoolz.com

Zoolz — ведущий поставщик облачных хранилищ. Предоставляет доступное и безопасное облачное решение для бизнеса и частных лиц.

Clumio

Clumio

clumio.com

Clumio помогает организациям упростить защиту данных в AWS. Его безопасное решение SaaS с воздушным зазором позволяет организациям соблюдать строгие требования соответствия, выполнять резервное копирование и восстановление данных за считанные минуты, а также получать лучшую прозрачность для оптимиза...

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку часто очень л...

GoodSync

GoodSync

goodsync.com

GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо ме...

Arcserve

Arcserve

arcserve.com

Arcserve предоставляет исключительные решения для защиты бесценных цифровых активов организаций, нуждающихся в полномасштабной комплексной защите данных и защите от программ-вымогателей. Компания Arcserve, основанная в 1983 году, является самым опытным в мире поставщиком решений для обеспечения непр...

Iron Mountain

Iron Mountain

ironmountain.com

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Iron Mountain, которой доверяют более 225 000 организаций по всему миру, а также сеть недвижимости площадью более 85 миллионов квадратных футов на более чем 1400 ...

CyberFortress

CyberFortress

cyberfortress.com

CyberFortress — глобальная компания, которая упрощает полное резервное копирование и быстрое восстановление всех утерянных или украденных данных, чтобы предотвратить ущерб и сбои в работе организаций любого размера. Данные хранятся в безопасных геоизбыточных хранилищах, а наш набор решений позволяе...

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он...

CrashPlan

CrashPlan

crashplan.com

CrashPlan обеспечивает душевное спокойствие благодаря безопасному, масштабируемому и простому резервному копированию данных конечных точек. Мы помогаем организациям восстановиться после любого наихудшего сценария, будь то катастрофа, простая человеческая ошибка, украденный ноутбук, программа-вымогат...

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