SyncBackPro

Archiware фокусируется на инновационных, эффективных и комплексных готовых решениях для бизнеса. Продукты Archiware включают модули программной платформы P5. Программная платформа P5 включает в себя четыре комбинируемых модуля — Архивирование, Резервное копирование и Синхронизация. Они позволяют пользователям синхронизировать, создавать резервные копии и архивировать данные в гетерогенных средах: * Синхронизация P5: репликация данных для обеспечения высокой доступности. * Резервное копирование P5: резервное копирование данных сервера на диск и ленту. * Архив P5: перемещение или перенос данных в автономном режиме на диск, ленту или облако. * P5 Data Mover: расширение модуля P5 Archive для удобного перемещения и копирования данных на диск, ленту и в облако. ARCHIWARE — частная компания с более чем 20-летним опытом разработки программного обеспечения для управления данными для резервного копирования, синхронизации и архивирования. Программное обеспечение Archiware в первую очередь ориентировано на малый и средний бизнес, а также на индустрию СМИ и развлечений.

Веб-сайт: archiware.com

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