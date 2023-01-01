WebCatalog Desktop для Mac

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Также доступно на Windows и Linux

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Упростите себе работу с помощью компьютерных приложений и пространств

Больше не нужно постоянно переключаться между вкладками браузера! WebCatalog Desktop превращает браузерные приложения в удобные ПК-приложения, что позволяет упростить рабочий процесс и повысить продуктивность. Удобная работа без отвлекающих факторов и возможность сосредоточиться на важном.

Кроме того, WebCatalog Desktop позволяет управлять несколькими аккаунтами и приложениями, упорядочивать и группировать их с помощью пространств, что позволяет входить в нужные аккаунты, не переключая браузеры.

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