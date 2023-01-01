WebCatalog
BackupLABS

BackupLABS

backuplabs.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BackupLABS в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Резервное копирование и защита данных вашего облачного приложения SaaS. Поставщики облачных приложений НЕ предлагают надежное решение для резервного копирования ваших данных, хранящихся в их системах. Известная как «Модель общей ответственности», она подвергает ваши данные значительному риску. Общие угрозы включают случайное удаление, внутренние угрозы, вирусы и программы-вымогатели.

Веб-сайт: backuplabs.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BackupLABS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Carbonite

Carbonite


MSP360 Admin

MSP360 Admin


MSP360

MSP360

cloudberrycentral.com

McAfee MVISION Cloud

McAfee MVISION Cloud

mcafee.com

Cloud Elements

Cloud Elements

cloud-elements.com

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

BVDash

BVDash

bvdash.com

Going Merry

Going Merry

goingmerry.com

Metronome Growth Systems

Metronome Growth Systems

metronomegrowthsystems.com

Druva

Druva


Threat Stack

Threat Stack

threatstack.com

AlertMedia

AlertMedia

alertmedia.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности