Резервное копирование и защита данных вашего облачного приложения SaaS. Поставщики облачных приложений НЕ предлагают надежное решение для резервного копирования ваших данных, хранящихся в их системах. Известная как «Модель общей ответственности», она подвергает ваши данные значительному риску. Общие угрозы включают случайное удаление, внутренние угрозы, вирусы и программы-вымогатели.

Веб-сайт: backuplabs.io

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