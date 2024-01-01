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Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспечения соблюдения необходимых мер защиты для снижения угроз для приложений искусственного интеллекта в производстве. Это позволяет компаниям соответствовать стандартам безопасности и защиты ИИ с помощью единой интеграции, автоматически работающей в фоновом режиме для защиты приложений от разработки до производства.
Robust Intelligence поддерживается Sequoia Capital и Tiger Global, и ей доверяют ведущие компании, включая ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco и Министерство обороны США, чтобы разблокировать миссию корпоративного искусственного интеллекта.
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