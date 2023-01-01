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Databricks

Databricks

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Веб-сайт: databricks.com

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Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-платформу для работы со Spark, обеспечивающую автоматическое управление кластерами и блокноты в стиле IPython. Помимо создания платформы Databricks, компания участвует в организации массовых открытых онлайн-курсов по Spark и проводит крупнейшую конференцию по Spark — Spark Summit.

Веб-сайт: databricks.com

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