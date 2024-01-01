WhyLabs

WhyLabs

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Веб-сайт: whylabs.ai

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ПочемуLabs позволяет командам использовать возможности искусственного интеллекта с точностью и контролем. От компаний из списка Fortune 100 до стартапов, ориентированных на искусственный интеллект, — команды приняли инструментыWhyLabs для мониторинга и управления в режиме реального времени приложениями машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта. С помощьюWhyLabs команды сокращают количество ручных операций более чем на 80 % и сокращают время разрешения инцидентов с использованием ИИ в 20 раз. Платформа управления искусственным интеллектомWhyLabs оценивает данные в режиме реального времени на основе запросов пользователя, контекста RAG, ответов LLM и метаданных приложений, чтобы выявить потенциальные угрозы. Благодаря детекторам угроз с малой задержкой, оптимизированным для работы непосредственно в средах вывода,WhyLabs максимизирует безопасность без связанных с этим проблем с затратами, производительностью или конфиденциальностью данных.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: whylabs.ai

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