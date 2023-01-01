Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с другими. Feedly был впервые выпущен DevHD в 2008 году.

Веб-сайт: feedly.com

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