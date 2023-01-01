WebCatalog

Feedly

Feedly

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: feedly.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Feedly в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с другими. Feedly был впервые выпущен DevHD в 2008 году.

Веб-сайт: feedly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Feedly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Inoreader

Inoreader

inoreader.com

Flipboard

Flipboard

flipboard.com

Google News

Google News

news.google.com

Pocket

Pocket

getpocket.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Hancom Spac‪e

Hancom Spac‪e

malangmalang.com

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

Degoo

Degoo

degoo.com

Figma

Figma

figma.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности