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Tumblr

Tumblr

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Веб-сайт: tumblr.com

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Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользователи могут следить за блогами других пользователей. Блоггеры также могут сделать свои блоги приватными. Для блоггеров доступ ко многим функциям веб-сайта осуществляется через интерфейс «панели управления». По состоянию на 12 августа 2019 года на Tumblr размещено более 475 миллионов блогов. По состоянию на январь 2016 года сайт посещали более 500 миллионов человек в месяц, а к августу 2019 года их число упало до менее 400 миллионов.

Веб-сайт: tumblr.com

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