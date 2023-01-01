Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые были просмотрены более 3,5 миллиарда человек. раз. Слово prezi — это короткая форма слова «презентация» на венгерском языке.

Веб-сайт: prezi.com

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