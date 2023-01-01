WebCatalog

Prezi

Prezi

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: prezi.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Prezi в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые были просмотрены более 3,5 миллиарда человек. раз. Слово prezi — это короткая форма слова «презентация» на венгерском языке.

Веб-сайт: prezi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Prezi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Okta

Okta

okta.com

X

X

twitter.com

Coda

Coda

coda.io

DocuSign

DocuSign

docusign.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

MindMeister

MindMeister

mindmeister.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Square

Square

squareup.com

Flickr

Flickr

flickr.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

Quora

Quora

quora.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности