Microsoft PowerPoint Online

Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программного обеспечения Fore Thought, Inc. Она была выпущена 20 апреля 1987 года первоначально только для компьютеров Macintosh. Microsoft приобрела PowerPoint за 14 миллионов долларов через три месяца после его появления. Это было первое значительное приобретение Microsoft, и Microsoft открыла новое подразделение PowerPoint в Силиконовой долине, где располагалась компания Fore Thought. PowerPoint стал компонентом пакета Microsoft Office, впервые предложенного в 1989 году для Macintosh и в 1990 году для Windows, который включал в себя несколько приложений Microsoft. Начиная с PowerPoint 4.0 (1994 г.), PowerPoint был интегрирован в разработку Microsoft Office и принял общие общие компоненты и конвергентный пользовательский интерфейс. Доля рынка PowerPoint поначалу была очень небольшой, до появления версии для Microsoft Windows, но быстро росла с появлением версии PowerPoint 4.0 (1994 г.). рост Windows и Office. С конца 1990-х годов доля PowerPoint на мировом рынке программного обеспечения для презентаций оценивается в 95 процентов. Первоначально PowerPoint был разработан для предоставления визуальных изображений для групповых презентаций в бизнес-организациях, но стал очень широко использоваться во многих других коммуникационных ситуациях, как в бизнесе, так и в бизнесе. и за его пределами. Влияние такого гораздо более широкого использования PowerPoint было воспринято как мощные изменения во всем обществе, что вызвало сильную реакцию, включая советы о том, что его следует использовать меньше, использовать по-другому или использовать лучше. Первая версия PowerPoint (Macintosh 1987) использовался для создания диапозитивов, второй (Macintosh 1988, Windows 1990) также мог создавать цветные слайды шириной 35 мм. Третья версия (Windows и Macintosh, 1992 г.) представила вывод видео виртуальных слайд-шоу на цифровые проекторы, которые со временем полностью заменят физические прозрачные пленки и слайды. С тех пор дюжина основных версий добавила множество дополнительных функций и режимов работы и сделала PowerPoint доступным за пределами Apple Macintosh и Microsoft Windows, добавив версии для iOS, Android и веб-доступа.

Веб-сайт: microsoft.com

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