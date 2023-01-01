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Microsoft Sway

Microsoft Sway

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Веб-сайт: office.com

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Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессиональные проекты за считанные минуты. В Sway ваши изображения, текст, видео и другие мультимедиа объединяются воедино, что делает вашу историю еще более интересной. Sway гарантирует, что ваши творения будут отлично выглядеть на любом экране.

Веб-сайт: office.com

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