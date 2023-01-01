WebCatalog + Пространства
Управление аккаунтами и приложениями — с помощью пространств
Вход в несколько аккаунтов
Пространства поддерживают различные деловые и личные веб-сервисы.
Сервисы можно добавлять в одно пространство несколько раз, что позволяет одновременно управлять несколькими деловыми и личными аккаунтами. Например, в одном пространстве можно использовать пять разных аккаунтов Gmail или Slack.
Гибкость
Слишком много вкладок? Каждое пространство можно представить себе как умный веб-браузер, который позволяет запускать и упорядочивать несколько веб-приложений в одном месте и легко переключаться между ними с помощью сочетаний клавиш. Это упрощает работу и позволяет легко найти нужное.
Кроме того, любое пространство может быть задано в качестве почтового клиента или календаря по умолчанию и работает с популярными сервисами электронной почты и календарей, такими как Gmail, Google Календарь, Outlook, Fastmail и др.
Защита конфиденциальности
Пространства позволяют защищать и блокировать вход в аккаунты с помощью пароля и Touch ID. Кроме того, каждый из сервисов и аккаунтов в них по умолчанию запускается в изолированной среде, что защищает от межсайтовых трекеров.
Настройка
Пространства дают возможность настраивать всё, включая значки и цвета, расписание уведомлений, блокировку рекламы и трекеров, тёмную тему и т. п.