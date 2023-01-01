Гибкость

Слишком много вкладок? Каждое пространство можно представить себе как умный веб-браузер, который позволяет запускать и упорядочивать несколько веб-приложений в одном месте и легко переключаться между ними с помощью сочетаний клавиш. Это упрощает работу и позволяет легко найти нужное.

Кроме того, любое пространство может быть задано в качестве почтового клиента или календаря по умолчанию и работает с популярными сервисами электронной почты и календарей, такими как Gmail, Google Календарь, Outlook, Fastmail и др.