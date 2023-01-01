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Basic

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кредитная карта не требуется

  • Максимум приложений и игр: 5
  • Максимум пространств: 2
  • Максимум подпространств (аккаунтов) на приложение: 2
  • Максимум подпространств (аккаунтов) на пространство: 2
  • Межплатформенная поддержка
  • Настраиваемые приложения
  • Интеграция в строку меню (область уведомлений)

ProРекомендуется

$4

(USD, налог не включен)

за месяц, оплата ежегодно • 1 пользователь

отмена в любой момент

Всё, что есть в WebCatalog Basic, а также:

  • Неограниченное число приложений и игр
  • Неограниченное число пространств
  • Неограниченное число подпространств
  • Облачное резервное копирование и синхронизация
  • Блокировка приложений
  • Приоритетная поддержка

Сравнение функций

Basic

Всё необходимое для начала.

Основное

Игры и приложения
Максимум 5
Пространства
Максимум 2
Подпространств (аккаунтов) на приложение
Максимум 2
Подпространств (аккаунтов) на пространство
Максимум 2
Устройства
Без ограничений
Межплатформенная поддержка
macOS, Windows, Linux
Настраиваемые приложения
Да
Интеграция в строку меню (область уведомлений)
Да
Блокировщик рекламы и трекеров
Нет
Блокировка приложений
Нет
Облачное резервное копирование и синхронизация
Нет
Приоритетная поддержка
Нет

Lifetime

Один раз заплатили — пользуетесь сколько угодно.

Основное

Игры и приложения
Без ограничений
Пространства
Без ограничений
Подпространств (аккаунтов) на приложение
Без ограничений
Подпространств (аккаунтов) на пространство
Без ограничений
Устройства
Без ограничений
Межплатформенная поддержка
macOS, Windows, Linux
Настраиваемые приложения
Да
Интеграция в строку меню (область уведомлений)
Да
Блокировщик рекламы и трекеров
Да
Блокировка приложений
Да
Облачное резервное копирование и синхронизация
Нет
Приоритетная поддержка
Нет

Pro

Все функции WebCatalog.

Основное

Игры и приложения
Без ограничений
Пространства
Без ограничений
Подпространств (аккаунтов) на приложение
Без ограничений
Подпространств (аккаунтов) на пространство
Без ограничений
Устройства
Без ограничений
Межплатформенная поддержка
macOS, Windows, Linux
Настраиваемые приложения
Да
Интеграция в строку меню (область уведомлений)
Да
Блокировщик рекламы и трекеров
Да
Блокировка приложений
Да
Облачное резервное копирование и синхронизация
Да
Приоритетная поддержка
Да

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