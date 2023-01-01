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Всё, что есть в WebCatalog Basic, а также:
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Все функции WebCatalog.
|Feature
|Basic tier
|Lifetime tier
|Pro tier
|Игры и приложения
|Максимум 5
|Без ограничений
|Без ограничений
|Пространства
|Максимум 2
|Без ограничений
|Без ограничений
|Подпространств (аккаунтов) на приложение
|Максимум 2
|Без ограничений
|Без ограничений
|Подпространств (аккаунтов) на пространство
|Максимум 2
|Без ограничений
|Без ограничений
|Устройства
|Без ограничений
|Без ограничений
|Без ограничений
|Межплатформенная поддержка
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|Настраиваемые приложения
|Yes
|Yes
|Yes
|Интеграция в строку меню (область уведомлений)
|Yes
|Yes
|Yes
|Блокировщик рекламы и трекеров
|No
|Yes
|Yes
|Блокировка приложений
|No
|Yes
|Yes
|Облачное резервное копирование и синхронизация
|No
|No
|Yes
|Приоритетная поддержка
|No
|No
|Yes
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