Charisma — это готовая к использованию платформа для создания интерактивных историй с правдоподобными виртуальными персонажами. Встретьтесь с ними, поговорите с ними и измените историю.

Веб-сайт: charisma.ai

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