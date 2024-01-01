Genmo — это платформа для создания и обмена интерактивным, захватывающим генеративным искусством. Выйдите за рамки 2D-изображений в Genmo, создавая видео, анимацию и многое другое. Мы помогаем вам создавать средства массовой информации в тех форматах, которые вам нужны, чтобы рассказывать ваши истории.

Веб-сайт: genmo.ai

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