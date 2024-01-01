SlashDreamer — это инструмент искусственного интеллекта, который облегчает создание изображений непосредственно на платформе Notion. Этот инструмент в первую очередь предназначен для повышения визуальной привлекательности ваших страниц Notion путем создания изображений по требованию на основе подсказок, предоставленных пользователем. Функциональность вызывается с помощью специальной команды «/dream», за которой следует описание требуемого изображения. Это предложит SlashDreamer сгенерировать подходящую иллюстрацию и вставить ее под текст пользователя. Процесс завершается после завершения описания, отмеченного наличием точки. Целью этого инструмента является плавная интеграция создания изображений с Notion, что делает его незаменимым активом для пользователей, которые хотят создавать визуально подробные и описательные страницы. Стоит отметить, что SlashDreamer заменяет письменные подсказки изображениями, созданными искусственным интеллектом, непосредственно в интерфейсе Notion. С технической стороны SlashDreamer использует передовые модели машинного обучения, включая Stable Diffusion и Dalle-E, для создания изображений. Хотя услуга платная для покрытия вычислительных затрат, права на сгенерированные изображения сохраняются за пользователем в соответствии с условиями, предоставленными Stable Diffusion.

Веб-сайт: slashdreamer.com

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