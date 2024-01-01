Keyframes Studio — это универсальная онлайн-платформа для редактирования видео, которая специализируется на создании видеороликов, специально предназначенных для социальных сетей. Это устраняет необходимость в трудоемких исследованиях соотношения сторон и тяжелого программного обеспечения для редактирования видео, предлагая создателям контента интуитивно понятное и эффективное решение. Платформа использует технологию искусственного интеллекта для упрощения процесса создания видео и предоставляет множество функций для повышения качества и вовлеченности видео. С помощью Keyframes Studio пользователи могут легко перепрофилировать существующий контент всего за несколько кликов. Платформа предлагает автоматическое создание ключевых кадров и запоминающиеся субтитры на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Он также объединяет библиотеку стандартных изображений, видео и вирусных звуков для добавления дополнительных элементов и повышения визуальной привлекательности видео. Платформа упрощает совместную работу, поскольку она позволяет пользователям приглашать членов своей команды для совместной работы над проектами. Рабочая область поддерживает неограниченное количество проектов и предоставляет возможность сохранить работу и продолжить ее позже. Кроме того, Keyframes Studio предлагает функцию набора брендов, позволяющую цифровым агентствам оптимизировать свои усилия по брендингу. Процесс редактирования стал простым и доступным для пользователей любого уровня опыта. Keyframes Studio предоставляет простой в использовании редактор с такими функциями, как изменение размера, обрезка, обрезка, масштабирование и предварительный просмотр в реальном времени. Он поддерживает автоматическое создание субтитров на нескольких языках и предоставляет возможности выделения слов в стиле караоке. Независимо от того, являются ли пользователи создателями контента, цифровыми агентствами или частными лицами, желающими создавать видео, Keyframes Studio предлагает комплексное решение, которое позволяет пользователям создавать высококачественные видеоролики, оптимизированные для платформ социальных сетей.

Веб-сайт: keyframes.studio

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