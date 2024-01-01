Napkin AI

Napkin AI

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Веб-сайт: napkin.ai

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Napkin AI — это редактор документов, который помогает пользователям создавать привлекательные документы с наглядными пособиями и элементами повествования. Его функции искусственного интеллекта позволяют пользователям легко добавлять значки, рисунки, диаграммы и диаграммы к своему контенту без необходимости навыков дизайна. Он также предоставляет визуальные предложения на основе контекста и облегчает совместную работу, позволяя легко обмениваться созданными документами. Инструмент предлагает уникальную функцию, позволяющую пользователям записывать короткие видеоролики вместе со своим контентом, что позволяет легко рассказывать истории и представлять идеи. Видео автоматически анимируются, что делает их более интересными без необходимости дальнейшего редактирования. Сам процесс редактирования также упрощается, что позволяет пользователям легко удалять ненужные слова-вставки и шумы. Napkin AI позиционируется как визуальный второй пилот, что указывает на то, что он работает как вспомогательный инструмент для пользователей, помогающий им воплощать свои идеи в жизнь. Удобный интерфейс и интуитивно понятные функции делают его доступным для пользователей любого уровня подготовки. В целом, Napkin AI — рекомендуемый инструмент для всех, кто хочет улучшить взаимодействие и визуальную привлекательность своих документов, презентаций или повествований.

Веб-сайт: napkin.ai

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