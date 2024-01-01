SnapshotAI

SnapshotAI

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Веб-сайт: snapshotai.com

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SnapshotAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения, созданные искусственным интеллектом, изображения профиля и аватары. Пользователи предоставляют четыре своих лучших селфи, которые инструмент использует для обучения специальной модели искусственного интеллекта, адаптированной к пользователю. ИИ преобразует эти изображения в серию изображений профиля или аватаров в различных стилях (сообщено 56+). Этот сервис обеспечивает широкое художественное разнообразие, превращая селфи и другие предметные фотографии в произведения искусства на основе искусственного интеллекта. Эти изображения идеально подходят для усиления личного или делового брендинга в социальных сетях. SnapshotAI также предоставляет различные варианты разрешения для созданных изображений, включая стандартные разрешения, подходящие для использования в Интернете, и высококачественные разрешения 4K, идеально подходящие для печати. Кроме того, пользователи могут выбрать пакет «студийного рендеринга», в который включено специальное изображение студийного рендеринга. SnapshotAI также упрощает дарение подарков с помощью системы цифровых ваучеров, позволяющей пользователям дарить другим наборы изображений.

Веб-сайт: snapshotai.com

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