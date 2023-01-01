WebCatalog
DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DreamPress в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте персонализированные истории обо всем. Мгновенно создайте свою собственную персонализированную историю с помощью нашего искусственного интеллекта. писатель-рассказчик. Создавайте истории, в которых вы являетесь главным героем. Создавайте изображения чего угодно. DreamPress — бесплатный инструмент для написания историй с использованием искусственного интеллекта. Например, ChatGPT для историй или собственный чат-бот для историй. ChatGPT для написания художественных рассказов. Генератор приключенческих историй и искусственный интеллект. Генератор фантастических историй. ИИ писатель любовных рассказов или искусственный интеллект автор эротических рассказов. Общайтесь и ролевые игры в режиме чата с искусственным интеллектом. Нравится ай персонажа без ограничений. Режим чата NSFW AI. Модель AI-компаньона и фэнтезийный чат с AI-персонажами о чем угодно. Начать работу можно бесплатно.

Веб-сайт: dreampress.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DreamPress, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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