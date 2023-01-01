WebCatalog
Yodayo

Yodayo

yodayo.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Yodayo: ваш социальный творческий центр для любителей аниме, где вы можете создавать фан-арт и общаться с любимыми персонажами. - Откройте для себя невероятные фан-арты ваших любимых персонажей аниме. - Ставьте лайки и делитесь своими коллекциями произведений искусства - Создайте свой собственный фан-арт с помощью нашего ИИ за считанные секунды. - Доступно более 10 000 художественных стилей. - Персонализируйте своего чат-бота и наслаждайтесь неограниченным обменом сообщениями без рекламы. - Погрузитесь в ролевую игру с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом, изображающих ваших любимых персонажей.

Веб-сайт: yodayo.com

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