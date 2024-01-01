AnimeGenius — это генератор искусственных изображений, специализирующийся на создании аниме и материалов NSFW. Всего несколькими словами он может создать потрясающие изображения, персонажей и сцены в стиле аниме. Он имеет интуитивно понятный интерфейс и обширную библиотеку стилей аниме, позволяющую раскрыть ваш творческий потенциал, а изображения можно создавать с помощью text2image, img2img иpose2img.

Веб-сайт: animegenius.live3d.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AnimeGenius, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.