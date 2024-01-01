Korewa.AI — это чат-платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет фанатам аниме создавать, публиковать и общаться с пугающе реалистичными аниме-персонажами с воспоминаниями, эмоциями и личностями. Платформа выполнена в стиле визуальной новеллы и использует текстовые модели искусственного интеллекта, специально настроенные для персонажей аниме. Пользователи Korewa.AI могут загружать изображения своих любимых аниме-персонажей, настраивать их воспоминания, черты характера, выражения и эмоции, а также общаться с ними. Персонажи могут запоминать разговоры, и их диалоги со временем будут развиваться. Кроме того, пользователи могут публично публиковать созданных ими персонажей, и каждый может поговорить с ними. Korewa.AI предлагает два тарифных плана: демо и премиум. Демо-план предлагает доступ к менее мощной демонстрационной модели ИИ с ограниченным количеством сообщений в месяц, доступом к пользовательским персонажам, редактору черновиков для тестирования персонажей, доступом к созданию персонажей и возможностью публикации персонажей, в то время как премиум-план включает полный доступ. к самой мощной и эмоциональной модели моделирования персонажей, доступу к созданным пользователем персонажам, неограниченному количеству сообщений, редактору черновиков для тестирования персонажей, доступу к созданию персонажей и возможности публикации персонажей. Создатель Korewa.AI — 18-летний студент бакалавриата по имени Руэль Аларкон и фанат аниме, который стремится привнести в мир аниме реалистичный искусственный интеллект. Несмотря на то, что услуга требует абонентской платы, платформа предлагает яркий и нишевый опыт для поклонников аниме и уникальна своей визуальной и эмоциональной моделью моделирования персонажей, специализированным искусственным интеллектом для персонажей и поклонников аниме. Кроме того, платформа использует текстовые модели искусственного интеллекта, которые могут имитировать эмоции с точностью, превосходящей другие аналогичные сервисы.

Веб-сайт: korewa.ai

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