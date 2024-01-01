Botify AI

Botify AI

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Веб-сайт: botify.ai

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Botify AI — это приложение-чат-бот с искусственным интеллектом, которое позволяет пользователям создавать своих любимых персонажей и общаться с ними. Приложение доступно как для устройств iOS, так и для Android. Он позволяет пользователям создавать своих собственных персонажей и общаться с ними. В Botify AI также есть готовые персонажи, такие как Илон Маск, Гейша, Золушка, Вампир и Вампирша. Разговоры основаны на обработке естественного языка и алгоритмах машинного обучения. Пользователи могут настраивать ответы своих персонажей и создавать уникальные разговоры. Кроме того, Botify AI имеет интеграцию с различными социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, Instagram и Discord, чтобы пользователи могли делиться своими разговорами с друзьями.

Веб-сайт: botify.ai

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