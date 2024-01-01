Anime AI

Anime AI

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Веб-сайт: animeai.app

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Anime AI — это инструмент, созданный для создания изображений в стиле аниме с помощью искусственного интеллекта. Он работает, беря загруженное изображение и обрабатывая его с помощью фильтров художественного стиля, охватывающих различные популярные аниме-сериалы, такие как One Piece, Наруто и другие, эффективно преобразуя исходное изображение в изображение, подобное аниме. Пользователи могут настроить преобразование, используя доступные варианты стилей. Он предлагает создание до 100 изображений, улучшенных искусственным интеллектом, различных стилей в зависимости от выбора пользователя. Для достижения наилучших результатов пользователям необходимо следовать определенным рекомендациям: требуется четкая цветная портретная фотография одного человека с видимыми деталями лица. Это инструмент, созданный для любителей аниме, которые хотят, чтобы их фотографии были преобразованы в различные стили аниме-искусства. Помимо создания аниме-аватаров, Anime AI также предоставляет дополнительные приложения для создания изображений из текстовых подсказок. Этот инструмент удобен для пользователя и обеспечивает доставку преобразованных изображений в течение нескольких минут после отправки запроса.

Веб-сайт: animeai.app

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