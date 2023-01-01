WebCatalog
Twissy

Twissy

my.twissy.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Twissy в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создайте своего собственного чат-бота на базе ChatGPT. Встречайте Twissy — создавайте умных и интеллектуальных чат-ботов на основе новейших языковых моделей ChatGPT и ваших собственных данных. Документация, FAQ, база знаний? Вы называете это! Легко использовать и сделать за считанные минуты — начните бесплатно!

Веб-сайт: twissy.io

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