Установите чат-бота на базе ChatGPT для своего сайта. Скопируйте и вставьте описание продукта/услуги, документацию или часто задаваемые вопросы, и Norby даст быстрые и правильные ответы вашим клиентам.

Веб-сайт: norby.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Norby AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.