WebCatalog
Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Chatbase в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.

Веб-сайт: chatbase.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chatbase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

supportal

supportal

app.suportal.co

Metafic.ai

Metafic.ai

metafic.ai

Webbotify

Webbotify

webbotify.com

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Wavechat

Wavechat

app.wavechat.ai

Wonderchat.io

Wonderchat.io

app.wonderchat.io

Chaindesk

Chaindesk

app.databerry.ai

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

Dropchat

Dropchat

app.dropchat.co

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

Botpress

Botpress

sso.botpress.cloud

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности