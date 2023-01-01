Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет ответить на любые вопросы, связанные с вашим документом.

Веб-сайт: zappr.ai

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