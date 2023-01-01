ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родственная модель InstructGPT, которая обучена следовать инструкциям в подсказке и предоставлять подробный ответ.

Веб-сайт: chat.openai.com

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