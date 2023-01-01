Грок — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать! Grok — чат-бот с искусственным интеллектом от X (ранее Twitter).

Веб-сайт: twitter.com

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