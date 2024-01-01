WebCatalog

DataGPT

DataGPT

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: datagpt.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DataGPT в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные вопросы, такие как

Категории:

Productivity
Аналитические платформы

Веб-сайт: datagpt.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DataGPT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Looker

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Deepnote

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Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

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Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

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Mode Analytics

Mode Analytics

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