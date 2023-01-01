Mode Analytics

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

Веб-сайт: mode.com

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