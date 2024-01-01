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Athenic AI

Athenic AI

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Веб-сайт: athenic.com

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Athenic AI is an analytics platform powered by AI that allows you to analyze your data using natural language questions. Athenic AI connects to your data stored in a database, data warehouse or an application like a CRM or ERP platform to answer your questions without SQL knowledge or a business analyst.

Категории:

Productivity
Other Analytics Software

Веб-сайт: athenic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Athenic AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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