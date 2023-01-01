WebCatalog
InsightBase

InsightBase

app.insightbase.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для InsightBase в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.

Веб-сайт: insightbase.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InsightBase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Vanna AI

Vanna AI

ask.vanna.ai

DataLang

DataLang

datalang.io

Hansei

Hansei

hansei.app

Humata

Humata

app.humata.ai

ChatTube

ChatTube

chattube.io

SQLtroughAI

SQLtroughAI

sqltroughai.com

Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

Genius Sheets

Genius Sheets

app.geniussheets.com

FileGPT

FileGPT

filegpt.app

Bink

Bink

usebink.com

EverSQL

EverSQL

eversql.com

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности