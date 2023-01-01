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Looker

Looker

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Веб-сайт: looker.com

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Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Веб-сайт: looker.com

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