Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mailchimp, названный в честь самого популярного персонажа электронных открыток, был запущен в 2001 году и несколько лет оставался второстепенным проектом, зарабатывая несколько тысяч долларов в месяц». Mailchimp начинался как платный сервис, но в 2009 году к нему добавилась бесплатная опция. За год его пользовательская база выросла с 85 000 до 450 000. К июню 2014 года он отправлял более 10 миллиардов электронных писем в месяц от имени своих пользователей. В 2017 году компания ежедневно привлекала 14 000 новых клиентов. Компания осталась в собственности своих соучредителей и не принимала венчурные фонды. В 2016 году Mailchimp заняла 7-е место в списке Forbes Cloud 100. В феврале 2017 года компания была названа одной из самых инновационных компаний 2017 года по версии Fast Company. В августе 2017 года сообщалось, что Mailchimp откроет офисы в Бруклине и Окленде, штат Калифорния. В феврале 2019 года Mailchimp приобрела LemonStand, меньшего конкурента. . Позже в 2019 году компания объявила, что ее годовой доход достигнет 700 миллионов долларов. Позже Mailchimp объявила о своих планах перейти от рассылки почты к предложению «полноценной маркетинговой платформы, ориентированной на небольшие организации». С этой целью в марте 2020 года Mailchimp приобрела лондонскую медиа- и журнальную компанию Courier с заявленной целью международного роста. Читательская аудитория журнала составляет 100 000 читателей в более чем 26 странах. По состоянию на май 2019 года с новых пользователей будет взиматься плата за контакт, а не за только что подписанные контакты, поэтому новые пользователи будут платить за отписавшиеся контакты и те, которые еще не подтвердили.

Веб-сайт: mailchimp.com

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