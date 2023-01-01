Нарисуйте ERD вместе с членами вашей команды. Все состояния передаются в режиме реального времени. И это БЕСПЛАТНО. Инструмент моделирования базы данных.

Веб-сайт: erdcloud.com

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