Быстрый и простой бесплатный инструмент, который поможет вам нарисовать диаграммы взаимоотношений с базой данных и быстро выполнить их работу, используя простой язык DSL.

Веб-сайт: dbdiagram.io

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