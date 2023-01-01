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Mermaid Live Editor

Mermaid Live Editor

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mermaid.js.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mermaid позволяет создавать диаграммы, используя текст и код. Это упрощает обслуживание сложных диаграмм. Это инструмент для построения диаграмм и диаграмм на основе Javascript, который отображает текстовые определения на основе Markdown для динамического создания и изменения диаграмм.

Веб-сайт: mermaid.js.org

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