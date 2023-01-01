Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Mermaid позволяет создавать диаграммы, используя текст и код. Это упрощает обслуживание сложных диаграмм. Это инструмент для построения диаграмм и диаграмм на основе Javascript, который отображает текстовые определения на основе Markdown для динамического создания и изменения диаграмм.

Веб-сайт: mermaid.js.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mermaid Live Editor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.