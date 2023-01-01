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Excalidraw

Excalidraw

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: excalidraw.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Excalidraw в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.

Веб-сайт: excalidraw.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Excalidraw, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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