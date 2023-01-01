Excalidraw
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Веб-сайт: excalidraw.com
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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-сайт: excalidraw.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Excalidraw, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
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