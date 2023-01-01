Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.

Веб-сайт: excalidraw.com

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