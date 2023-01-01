JSON Visio — это инструмент, который генерирует графические диаграммы из объектов JSON. На этих диаграммах гораздо проще ориентироваться, чем в текстовом формате, и, чтобы сделать его еще более удобным, инструмент также позволяет выполнять поиск узлов. Кроме того, сгенерированные диаграммы также можно загрузить или добавить в буфер обмена как изображение.

Веб-сайт: jsonvisio.com

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