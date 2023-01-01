WebCatalog
SnapEdit

SnapEdit

snapedit.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SnapEdit в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Удаляйте людей с фотографий с помощью SnapEdit — инструмента очистки изображений (Cleanup Pictures), лучшей технологии обнаружения AI для идентификации объектов. Удаление текста, удаление водяных знаков, ластик текста, удаление логотипа.

Веб-сайт: snapedit.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SnapEdit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ImgCleaner

ImgCleaner

imgcleaner.com

PhotoFix

PhotoFix

photofix.io

Background Remover

Background Remover

bgremover.stockphotos.com

AI Photo Editor

AI Photo Editor

photoeditor.ai

Slazzer

Slazzer

slazzer.com

GPTKit

GPTKit

gptkit.ai

cogniflow

cogniflow

cogniflow.ai

Pixlr BG

Pixlr BG

pixlr.com

Removal.ai

Removal.ai

removal.ai

Sumopaint

Sumopaint

sumo.app

crossplag

crossplag

crossplag.com

Final Touch

Final Touch

final-tou.ch

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности