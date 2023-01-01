Удаляйте людей с фотографий с помощью SnapEdit — инструмента очистки изображений (Cleanup Pictures), лучшей технологии обнаружения AI для идентификации объектов. Удаление текста, удаление водяных знаков, ластик текста, удаление логотипа.

Веб-сайт: snapedit.app

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