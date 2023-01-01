Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Повысьте свою продуктивность. Интегрируйте искусственный интеллект в свой рабочий процесс. Классифицируйте взаимодействия с клиентами, извлекайте информацию из текста или изображений, идентифицируйте и подсчитывайте объекты на изображениях или видео или даже расшифровывайте аудио.

Веб-сайт: cogniflow.ai

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