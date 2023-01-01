Удаляйте людей или предметы с фотографий. Обнаружили что-то на заднем плане вашего селфи? Нежелательные туристы на ваших фотографиях из отпуска? Легко удалите их с помощью PhotoFix.

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