Сотрите ненужные объекты одним щелчком мыши. Inpaint делает невероятную работу по удалению нежелательных элементов с ваших фотографий.

Веб-сайт: theinpaint.com

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