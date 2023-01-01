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Inthe.AM

Inthe.AM

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: inthe.am

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Получите доступ к списку задач Taskwarrior, где бы вы ни находились. Taskwarrior — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое управляет списком TODO из командной строки. Это гибко, быстро и ненавязчиво. Он выполняет свою работу и уходит с вашего пути.

Веб-сайт: inthe.am

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