Получите доступ к списку задач Taskwarrior, где бы вы ни находились. Taskwarrior — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое управляет списком TODO из командной строки. Это гибко, быстро и ненавязчиво. Он выполняет свою работу и уходит с вашего пути.

Веб-сайт: inthe.am

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