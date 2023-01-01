Principal Task
principaltask.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Principal Task в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: principaltask.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Principal Task, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
SharewareOnSale
sharewareonsale.com
AlternativeIn
alternativein.com
AlternativeTo
alternativeto.net
Nirvana
nirvanahq.com
AudioAZ
audioaz.com
Journey
journey.cloud
myHomework
myhomeworkapp.com
FlowSavvy
my.flowsavvy.app
Polarr Web
photoeditor.polarr.com
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
iCloud Beta
beta.icloud.com
Inthe.AM
inthe.am