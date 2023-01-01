Principal Task

Основная задача — программное обеспечение для составления списков дел без каких-либо сложностей. Доступно на всех ваших устройствах — Mac или Windows, Android или iPhone — оно готово в любое время, когда вам нужно обновить свой список или наверстать упущенное.

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