RustDesk Web

Инфраструктура виртуальных/удаленных рабочих столов с открытым исходным кодом для всех! Программное обеспечение для удаленного рабочего стола, альтернатива TeamViewer с открытым исходным кодом, работает «из коробки» и не требует настройки. Вы имеете полный контроль над своими данными и не беспокоитесь о безопасности. Вы можете использовать наш общедоступный сервер рандеву/ретрансляции, самостоятельный хостинг или написать свой собственный сервер.

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